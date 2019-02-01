Порошенко подписал закон о прямых закупках импортных вооружений

Президент Петр Порошенко подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту”. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, документ дает возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу напрямую закупать продукцию, работы и услуги оборонного назначения у зарубежных производителей, чтобы оптимизировать и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости. Также закон позволит сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги.

Кроме того, законом совершенствуется правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными договорами, указывают в пресс-службе президента.

Законом определяется, что государственные заказчики по оборонному заказу являются субъектами внешнеэкономической деятельности и субъектами международных передач товаров.

Документом также вносятся изменения в законы Украины "О государственном оборонном заказе", "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О внешнеэкономической деятельности" и Хозяйственного кодекса Украины.