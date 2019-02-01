Европа разрешит третьим странам пользоваться механизмом торговли с Ираном

Франция, Германия и Великобритания допустили, что инструментом поддержки торговых операций (INSTEX, Instrument for Supporting Trade Exchanges) с Ираном смогут воспользоваться третьи страны. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Цель на долгосрочный период — сделать так, чтобы этим инструментом могли пользоваться и структуры из других стран, желающие торговать с Ираном. Париж, Берлин и Лондон «продолжают изучать способы добиться этой цели».

Ниже в заявлении говорится, что развивать INSTEX три страны собираются с «заинтересованными европейскими странами».

INSTEX будет соблюдать международные нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также режим санкций ЕС и ООН.

Когда именно заработает механизм, в заявлении не указывается. Три страны «работают в тесном сотрудничестве, чтобы решить все технические и юридические задачи, чтобы этот механизм заработал», сказал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

С идеей создать механизм, который позволит проводить расчеты с Ираном в обход санкций со стороны США, три европейских страны вместе с Россией и Китаем выступили в сентябре 2018 года.