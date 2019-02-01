Болтон посоветовал Мадуро как можно скорее покинуть Венесуэлу

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро принять предложение об амнистии, которое сделал ему лидер венесуэльской оппозиции и глава Национальной ассамблеи Хаун Гуайдо.

"Я желаю Николасу Мадуро и его высокопоставленным советникам долгой и спокойной пенсии, где-нибудь на прекрасном пляже подальше от Венесуэлы. Им следует воспользоваться амнистией президента Гуайдо и уехать. Чем скорее, тем лучше", - написал Болтон в четверг, 31 января, в соцсети Twitter.

Хуан Гуайдо 25 января в интервью телеканалу Univision заявил, что Мадуро в случае перехода власти может рассчитывать на амнистию. Любой, кто готов встать на сторону конституции и восстановить конституционный порядок, может рассчитывать на освобождение от наказания, заявил Гуайдо.

Европейский парламент в четверг присоединился к Вашингтону и признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. В качестве причины решения называются позиция официально избранного президента страны Николаса Мадуро, отклонившего призыв ЕС и ряда европейских государств провести досрочные выборы.

Одновременно европарламентарии призвали правительства стран-членов ЕС признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Мадуро в ответ на выдвинутый европейскими странами ультиматум заявил, что европейцы допускают ошибку, потакая президенту США Дональду Трампу. "Вся Европа следит за словами Трампа, в особенности что касается Венесуэлы", - подчеркнул он и призвал Германию, Великобританию, Францию, Испанию, Нидерланды и другие страны отказаться от своих требований.