США могут в ближайшие дни объявить о приостановке соблюдения ДРСМД

США в ближайшие дни, скорее всего, объявят о приостановке соблюдения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, поскольку двусторонние переговоры не принесли результатов, сказала Рейтер в четверг высокопоставленный представитель Госдепа.

“Россияне все еще не признают, что нарушают договор”, - сказала в интервью Рейтер заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

В то же время Томпсон сказала, что ждет продолжения переговоров Москвы и Вашингтона.

США обвиняют Россию в разработке крылатых ракет, нарушающих ДРСМД, и грозят выйти из соглашения. Россия отрицает обвинения.