Белый дом предостерег трейдеров от торговли венесуэльским золотом и нефтью

Белый дом в среду призвал трейдеров воздержаться от операций с венесуэльским золотом или нефтью после введения США жестких санкций, призванных вынудить президента Николаса Мадуро уйти в отставку.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в твиттере, что трейдерам не стоит проводить операции с золотом, нефтью или другими сырьевыми товарами, “украденными” у народа Венесуэлы. Оппоненты правительства Мадуро подозревают, что венесуэльские власти пытаются тайком вывезти запасы золота за границу.

Новые санкции, которые затруднят продажу венесуэльской нефти ее основному покупателю - США, усложняют задачу погашения долгов Венесуэлой, в том числе перед союзниками - Россией и Китаем, на фоне резкого сокращения нефтедобычи.

В этой связи прибытие из Москвы в Каракас российского Boeing 777 в понедельник вызвало предположения о том, что правительство Мадуро готовится вывезти из страны часть государственного золотого запаса.

Хосе Герра, депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы, сказал контролируемому оппозицией парламенту, что самолет компании Nordwind, по его мнению, вывезет часть золота из государственного запаса в Россию. Центробанк Венесуэлы не ответил на просьбу о комментарии.

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп в среду провел телефонный разговор с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуаидо, на прошлой неделе провозгласившим себя временным президентом страны. Трамп выразил “решительную поддержку борьбе Венесуэлы за возвращение к демократии”, сказала представитель Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, Трамп и Гуаидо договорились поддерживать регулярные контакты, после того как власти Венесуэлы начали расследование, которое может привести к аресту Гуаидо.