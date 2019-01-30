Квартальные продажи McDonald's превысили прогнозы, несмотря на трудности в США

McDonald’s Corp в среду отчиталась о квартальных сопоставимых продажах, превысивших прогнозы за счет хороших показателей за рубежом, компенсировавших слабые результаты в США.

Глобальные продажи в ресторанах сети, работающих не менее 13 месяцев, выросли на 4,4 процента, превысив усредненный прогноз аналитиков, ожидавших увеличения на 3,90 процента, согласно данным Refinitiv.

Сопоставимые продажи в США выросли на 2,30 процента в четвертом квартале, завершившемся 31 декабря, в то время как аналитики ожидали роста на 2,36 процента.

Общая выручка снизилась на 3 процента до $5,16 миллиарда, но совпала с прогнозом аналитиков.

Чистая прибыль выросла до $1,42 миллиарда, или $1,82 на акцию, с $698,7 миллиона, или 87 центов на акцию, годом ранее.

Прибыль за исключением некоторых статей баланса составила $1,97 на акцию, превысив усредненный прогноз аналитиков на уровне $1,89 на акцию.