В Риге оппозиция начала сбор подписей за созыв заседания по отставке мэра

Оппозиция Рижской Думы начала сбор подписей за созыв внеочередного заседания Рижской Думы, на котором может быть рассмотрен вопрос о выражении недоверия мэру Риги Нилу Ушакову, сообщил журналистам представитель оппозиционной в Рижской Думе партии "Единство" Вилнис Кирсис.

В среду сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии провели обыски в кабинете и по месту жительства Ушакова.

"Даже если его сегодня не уведут в наручниках, происходящее — достаточно веское основание для того, чтобы объявить об уходе с поста... Время уйти Ушакову. Оппозиция Рижской Думы начала сбор подписей за созыв внеочередного заседания", - заявил политик.

Лидер партии "Согласие", мэр Риги Нил Ушаков ранее сохранил свой пост после голосования на экстренном заседании городской думы, которое он созвал, чтобы понять, пользуется ли он поддержкой большинства депутатов. Он сделал это после арестов ряда высокопоставленных чиновников Rigas satiksme (RS). В поддержку мэра выступили 32 депутата из 60, а депутаты от оппозиции покинули зал до начала голосования. Решение о созыве экстренного заседания Ушаков принял из-за последних событий на муниципальном предприятии общественного транспорта RS - монополиста в этой сфере в латвийской столице, который курирует мэрия. Ряд высокопоставленных сотрудников RS были задержаны по подозрению в коррупции. После этого все пять членов правления предприятия подали в отставку.