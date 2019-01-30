Германия и ЕС стоят на стороне Ирландии по вопросу границы после Brexit

Германия и Евросоюз твердо стоят на стороне Ирландии в вопросе о границе после выхода Великобритании из ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Британские парламентарии во вторник высказали свою позицию по ряду вопросов, связанных с Brexit, дав премьеру Терезе Мэй четкую программу на очередной раунд переговоров с ЕС. Депутаты подтвердили, что в нынешнем виде соглашение с ЕС не поддерживают, выступают против выхода из Евросоюза без соглашения, хотят изменения условий по Северной Ирландии, но при этом взять ответственность на себя за разработку условий Brexit не готовы.

"Мы не допустим изоляции Ирландии в этом вопросе", - гласит заявление Мааса, поступившее в РИА Новости. Министр добавил, что в вопросе будущего регулирования по границе "Германия и весь Евросоюз твердо стоят на стороне Ирландии".

"Мы готовы к переговорам. Наша позиция ясна: договор о выходе является лучшим и единственным решением для упорядоченного выхода", - добавил он.

Маас приветствовал позицию британских парламентариев против выхода из ЕС без соглашения. "Ведь в этом (выходе из ЕС без соглашения - ред.) не может быть заинтересована ни одна сторона", - сказал он.

Однако он отметил, что правительство Британии по-прежнему не сообщило, как они представляют себе изменения по вопросу о границе. "Сейчас они должны быстро сказать, что хотят, ведь время поджимает", - добавил министр.

Вопрос об ирландской границе является основным камнем преткновения на переговорах с ЕС и основной причиной, по которой британский парламент отказывается поддержать заключенное Мэй соглашение с ЕС по Brexit. Премьер поддержала предложенные парламентариями изменения в пункты, касающиеся особого таможенно-пограничного режима в Северной Ирландии, поскольку надеется возобновить переговоры с Евросоюзом, а поддержка парламента может стать весомым аргументом на этих переговорах.