Последнее обновление: 30.01.2019 16:36

Пользователи WhatsApp обнаружили способ прочесть удаленные сообщения

Пользователи WhatsApp обнаружили сбой в программе, который позволяет читать сообщения, удаленные собеседником, пишет Daily Mirror.

Отмечается, что это стало возможно благодаря функции резервного копирования, которая по умолчанию установлена в приложении. Владелец телефона должен удалить программу и переустановить ее. В результате WhatsApp восстановит архив чата вместе с удаленными записями.

Приводится еще один способ чтения удаленных сообщений — через экран уведомлений. Несмотря на то что WhatsApp скрывает такие записи, они остаются доступны сторонним утилитам, которым пользователь мог открыть доступ к программе.

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