Названы крупнейшие автопроизводители мира

Немецкий концерн Volkswagen AG сохранил лидерство в списке крупнейших автопроизводителей в мире, сообщает агентство Bloomberg.

Компания удерживает первое место третий год подряд. В 2018 году Volkswagen реализовал 10,8 миллиона машин – на 0,9 процента больше, чем в прошлом году.

Помимо одноименного бренда в статистике учитывались продажи марок легковых и спортивных автомобилей Audi, Bentley, Bugatti, Porsche, Lamborghini, SEAT, Skoda, а также грузовиков MAN и Scania.

На второй позиции расположилась японская корпорация Toyota. Продажи компании в минувшем году выросли на два процента – до 10,6 миллиона машин. Другой японский автоконцерн – Nissan – отчитался о 5,65 миллиона проданных автомобилей.