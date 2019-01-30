Правящая в Румынии коалиция потеряла большинство в парламенте

Правящая в Румынии коалиция, в состав которой входят представители Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов, лишилась большинства в Нижней палате парламента – Камере депутатов.

Это стало возможным после того, как бывший премьер-министр Румынии Михай Тудосе покинул ряды Социал-демократической партии.

По предварительным подсчетам, отныне коалиция обладает 164-мя голосами при необходимом минимуме в 165 голосов (из 329 депутатов).

В этой связи, для принятия решений и утверждения законопроектов представителям коалиции отныне придется заручиться поддержкой депутатов из других фракций, либо из числа независимых народных избранников.

Накануне, фракцию румынских социал-демократов покинул бывший премьер-министр Румынии Михай Тудосе. Экс-премьер аргументировал свое решение несогласием с проводимой партией политикой.

Тудосе планирует вступить в ряды нового политического формирования «За Румынию», которое возглавляет также бывший премьер-министр Виктор Понта.

Михай Тудосе возглавлял правительство Румынии с июня 2017 по январь 2018 года.