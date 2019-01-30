Устроители Мюнхенской конференции ожидают рекордное число участников

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ожидают в нынешнем году рекордного числа высокопоставленных участников. Среди 500 гостей форума, по информации на данный момент, будет 40 глав государств и правительств и 100 министров, сообщил в среду, 30 января, председатель конференции Вольфганг Ишингер.

По его словам, в Мюнхен приедут канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, главы внешнеполитических ведомств США, России и Ирана Майкл Помпео, Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф. Кроме того, как подчеркнул Ишингер, Китай впервые будет представлен на конференции членом Политбюро ЦК КПК и советником президента КНР по вопросам внешней политики Яном Цзечи, который считается более влиятельной персоной, чем министр иностранных дел этой страны.

Конференцию, которая с 15 по 17 февраля традиционно пройдет в отеле "Баварский двор", откроют министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и ее британский коллега Гэвин Уильямсон.