Брюссель не намерен пересматривать договор о "Брекзите"

Европейский Союз отвергает предложенные британским парламентом переговоры об изменении договора о "Брекзите". Об этом вечером во вторник, 29 января, заявил пресс-секретарь председателя Европейского совета Дональда Туска. По его словам, это решение обговорено с 27 оставшимися в ЕС государствами.

"Договор о "Брекзите" является и остается лучшим и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Европейского Союза. "Бэкстоп" (механизм, на котором настоял Евросоюз, чтобы избежать возобновления таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия - Ред.) также является частью договора, а сам договор не предполагает пересмотра", - заявил представитель Туска

Британские парламентарии во вторник выступили за дальнейшие переговоры с ЕС с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией. Большинство парламентариев выступают против механизма "бэкстопа", который должен начать действовать в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле. Он предусматривает оставление без таможенного контроля границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брекзиту" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение. Однако нижняя палата британского парламента (Палата общин) 15 января отклонила разработанное соглашение.