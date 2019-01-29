Последнее обновление: 29.01.2019 17:18

ООН заявила о десятках погибших в ходе протестов в Венесуэле

В ходе массовых протестов в Венесуэле погибли не менее 40 человек. Об этом сообщил во вторник, 29 января, представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе, добавил Колвилл.

По его словам, с начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 детей. В частности, 23 января под стражу были взяты почти 700 человек. Это наибольшее число задержаний в Венесуэле в пределах одного дня за последние 20 лет, подчеркнул Колвилл.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года.

22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Он подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы венесуэльской столицы вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки. Глава МИД ФРГ Хайко Маас также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых - честных - президентских выборов в стране.

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