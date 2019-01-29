Россия готовится попрощаться с вложенными в Венесуэлу миллиардами

Санкции США против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA ставят под угрозу выполнение правительством Николаса Мадуро своих обязательств по долгу перед Россией. Об этом во вторник заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

По его словам, объем выданных Венесуэле межправительственных займов превышает 3 млрд долларов, пишет finanz.ru.

Последний раз этот долг пришлось реструктурировать в ноябре 2017 года, когда график платежей оказался неподъемным для Мадуро, за 6 лет правления которого венесуэльская экономика рухнула на 33%, а 30-миллионная страна оказалась на грани массового голода.

«Проблемы, наверное, будут, - признал Сторчак - Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге.

«Другую оценку трудно дать, невозможно», - цитирует замминистра ТАСС.

По его словам, сейчас у Венесуэлы сохраняется льготный период по госдолгу перед Россией, а ближайший платеж на сумму 100 млн долларов должен быть перечислен в марте.

Последний транш на такую сумму поступил из Венесуэлы в сентябре. «Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка. Когда начинается период возврата кредита, вместе с процентами гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга», - пояснил замглавы Минфина.

Межправительственный долг, впрочем, - лишь верхушка многомиллиардного айсберга российских инвестиций в Венесуэлу, которая, по словам президента Владимира Путина, помогает усилиям России в строительстве многополярного мира.

По оценке Reuters, в общей сложности с 2006 года Москва вложила в латиноамериканскую страну 17 млрд долларов.

Около 3,5 млрд долларов займов Венесуэле держит на балансе «Роснефть», напоминает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко: это сделки по предоплате поставок венесуэльской нефти, де-факто займы под залог будущей добычи PDVSA.

В результате санкций США, отрезавших венесуэльскую компанию от возможности экспорта нефти в Штаты, «Роснефть» рискует потерять всю сумму, говорит Ващенко.

Еще 150 млн долларов инвестировал в Венесуэлу Газпромбанк: кредитная линия была выдана совместному предприятию, которое организовали национальная нефтяная корпорация PDVSA и «дочка» банка - зарегистрированная в Нидерландах Gazprombank Latin America Ventures B.V.

Оно инвестировало в проекты по разработке двух венесуэльских месторождений - Лагунильяс Тьерра и Бачакеро Тьерра.

Как и в случае кредитов, которые PDVSA выдавала «Роснефть», займы Газпромбанка обеспечены поставками нефти. Это «делает риски минимальными», говорил на прошлой неделе ТАСС источник, близкий к банку.

Россия будет делать все, чтобы поддержать законное правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы понимаем, что Соединенные Штаты, говоря по-простому, закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима. Тем не менее, это не отменяет необходимости отстаивать международное право всеми имеющимися способами», - подчеркнул он.