Последнее обновление: 29.01.2019 17:18

Huawei опровергла обвинения властей США в краже технологий

Китайская Huawei не признала причастность к преступлениям, в которых ее обвиняют США. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном в Twitter.

«Huawei отрицает, что компания, ее дочерние предприятия или филиалы совершили какое-либо из нарушений законодательства США, обозначенных в каждом из обвинительных заключений. Компания не имеет сведений о каких-либо нарушениях закона со стороны Мэн Ваньчжоу (финансового директора), надеемся, что американский суд придет к такому же выводу», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции США официально обвинило Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве при попытке обойти санкции против Ирана.

Расследование дела о похищении коммерческой тайны началось еще в 2014 году, а сами события произошли в 2012 году. По версии следователей, Huawei направила своих инженеров в американскую компанию T-Mobile, чтобы изучить работу робота Tappy, который имитирует использование смартфонов. Минюст США также заявил, что Huawei совершила банковское мошенничество, предоставив недостоверную информацию об отношениях со своим иранским подразделением.

Против финансового директора Huawei Мэн Вэньчжоу будут выдвинуты дополнительные обвинения по 13 пунктам. В настоящий момент она находится в Канаде и ожидает решения суда по экстрадиции в США.

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