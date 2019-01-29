Япония закупит у Boeing и Airbus 48 самолетов

Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) закупит 48 самолетов. Соответствующее решение совет директоров ANA принял в ходе голосования во вторник, 29 января. Заказ включает 30 воздушных судов Boeing 737 MAX и 18 моделей A320 neo европейского концерна Airbus. Решение обусловлено экономическим ростом в Азии, говорится в сообщении компании.

Самолеты будут поставлены в течение 2021-2025 годов. Общая стоимость заказа, согласно ценам по каталогу, составляет около 5 млрд долларов (в пересчете - 4,4 млрд евро). Однако при крупных заказах покупателю, как правило, предоставляют значительные скидки, отмечает агентство dpa.

В 2018 году американский производитель авиационной техники Boeing обогнал европейский авиаконцерн Airbus по количеству самолетов, переданных заказчикам. Клиенты Airbus получили 800 воздушных судов, а заказчики Boeing - 806 гражданских самолетов и 96 военных. Крупнейшую долю в структуре поставок европейского концерна заняло семейство А320 (626 единиц), у Boeing наибольшим спросом пользуются модели семейства 737.