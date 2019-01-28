В ВТО вновь не смогли начать выбор судей в апелляционный орган из-за США

Члены Всемирной торговой организации на встрече органа по разрешению споров вновь не смогли начать процесс выбора заседателей апелляционного органа ВТО из-за позиции США, сообщил торговый источник, знакомый с вопросом.

"Члены ВТО вновь не смогли договориться о начале процесса отбора для заполнения четырех вакансий в апелляционном органе после того, как Соединенные Штаты повторили, что они не в состоянии принять предложение, поддержанное 71 членом ВТО, призывающее начать процесс отбора как можно скорее", - сообщил источник.

В конце декабря прошлого года члены ВТО также не смогли начать этот процесс.

Еврокомиссия надеется, что проблема с назначением новых членов апелляционного органа ВТО будет решена в текущем году. Об этом сообщила РИА Новости еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в кулуарах Всемирного экономического форума.

В апелляционном органе ВТО семь мест, но для работы необходимо минимум три члена. Сейчас в этом органе именно три заседателя, однако у двух из них в декабре 2019 года истекает второй и последний срок полномочий.

Евросоюз вместе с некоторыми государствами-членами ВТО в ноябре прошлого года выдвинули ряд предложений о реформе деятельности организации для выхода из тупика. Одно из выдвинутых странами предложений - внести изменения в правила ВТО, чтобы ответить на позицию США, которые более полутора лет блокировали процедуры назначения на вакантные позиции в апелляционном органе, сообщал журналистам чиновник ЕС.