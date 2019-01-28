В США открыли дело на компанию Nissan

Комиссия США по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против японского автопроизводителя Nissan относительно выплат компенсации руководству компании. Об этом в понедельник заявил представитель Nissan Николас Максфилд, сообщает AFP.

"Я могу подтвердить, что мы получили запрос от SEC, и мы полностью сотрудничаем", - сказал он.

В то же время Максфилд отказался предоставлять более подробную информацию.

Ранее Bloomberg сообщил, что расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США было сосредоточено на том, действительно ли Nissan подавал отчетность по выплатам компенсации руководству компании согласно правилам и были ли в компании разработаны механизмы, которые могли бы предотвратить "незаконные" выплаты.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года главе Nissan и Renault Карлосу Гону, его помощнику Грегу Келли и самой компании-автопроизводителю было предъявлено обвинение в сокрытии около $ 44,5 млн доходов Гона за период с 2010 по 2015 годы. Японские прокуроры планируют предъявить Гону еще два обвинения, связанные с нарушением финансовой отчетности. Сейчас Гон находится под стражей, суд Токио отклонил все его апелляции на освобождение под залог.