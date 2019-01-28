Последнее обновление: 28.01.2019 11:08

Венесуэла разрешила дипломатам США временно остаться в стране

Власти Венесуэлы временно отозвали свое требование к сотрудникам посольства США в течение трех суток покинуть страну.

В настоящее время ведутся переговоры о создании "офиса, который будет представлять интересы" Вашингтона в Венесуэле, что позволяет американским дипломатам оставаться в стране на время этих консультаций, сообщило в воскресенье, 27 января, агентство AP со ссылкой на заявление МИД Венесуэлы.

В течение 30 дней сторонам предстоит договорится об учреждении такого офиса, и если стороны не достигнут договоренности, американские дипломаты должны будут покинуть Венесуэлу, отмечается далее.

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на выдвинутый европейскими странами накануне ультиматум. Европейцы допускают ошибку, потакая президенту США Дональду Трампу, заявил он в интервью телеканалу CNN Türk. "Вся Европа следит за словами Трампа, в особенности что касается Венесуэлы", - убежден Мадуро.

Он призвал Германию, Великобританию, Францию, Испанию, Нидерланды и другие страны отказаться от ультиматума, касающегося проведения новых выборов в Венесуэле.

Накануне Нидерланды, Испания, Франция, Германия и ряд других стран заявили, что признают самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо в том случае, если Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы. С аналогичным заявлением выступила и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

23 января Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США в ответ на поддержку, оказываемую Вашингтоном венесуэльской оппозиции. Он указал, что работающие в Венесуэле американские дипломаты должны до воскресенья покинуть страну. Мадуро объявил, что Венесуэла закроет свое посольство и все консульства в Соединенных Штатах.

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