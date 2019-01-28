Тысячи сербов потребовали отставки президента Вучича

В субботу, 26 января, несколько тысяч сербов прошли маршем по центру Белграда к зданию государственной телекомпании RTS, призывая к отставке президента Вучича.

В объединенном протестном движении приняли участие представители широкого спектра политических партий Сербии, от левых до ультра-правых.

По мнению демонстрантов, вмешиваясь в процесс принятия решений судами, президент нарушает принцип разделения властей в правовом государстве. Кроме этого, протестующих возмущает высокий уровень коррупции в окружении президента, а также ограничение свободы слова и притеснения оппозиционных журналистов.

"Президент Вучич должен подать в отставку, чтобы Сербия снова стала правовым государством", - цитирует выступившего на митинге с речью судью Высшего суда Сербии Зорана Ивошевича информагентство dpa.

Митинги с требованиями отставки Вучича проходят в Белграде уже восьмую неделю подряд. Первый из них состоялся после нападения на оппозиционного политика Борко Стефановича в городе Крушевиц на юге Сербии 23 ноября 2018 года. Возглавляющий Левую партию политик был избит и получил тяжелые травмы.

Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников отпущены на свободу в связи с недостатком улик.

Другое преступление, вызывающее негодование сербской оппозиции, - поджог дома журналиста Милана Йовановича, - может быть раскрыто в ближайшее время. Как сообщил прессе в пятницу, 25 января, Александар Вучич, по этому делу уже были задержаны несколько человек, в том числе глава администрации одного из районов Белграда, в отношении которого Йованович вел журналистское расследование с целью предъявить ему обвинение в коррупции.