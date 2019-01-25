Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле выросло до 369 человек

Число арестованных в ходе продолжающихся в Венесуэле массовых антиправительственных протестов выросло до 369 человек, сообщил глава неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро на пресс-конференции, трансляция которой идет через Twitter.

Ранее сообщалось об аресте 364 человек.

Число арестованных с начала акций выросло до 369 человек", - сказал он, добавив, что большинство задержаний происходит по ночам или рано утром.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США". К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.