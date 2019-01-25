Последнее обновление: 25.01.2019 17:35

Россия и НАТО не смогли урегулировать спор о ракетах - Столтенберг

Встреча представителей НАТО и России в пятницу не привела к разрешению спора вокруг новых российских ракет, которые, по мнению Запада, представляют угрозу для Европы, сказал глава альянса Йенс Столтенберг.

Если сторонам не удастся договориться, США 2 февраля могут начать полугодовой процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

“Соглашению грозит реальная опасность”, - сказал Столтенберг, добавив, что Россия не демонстрирует желания идти на компромисс.

Вашингтон обвиняет Москву в разработке крылатых ракет, нарушающих ДРСМД. Россия отрицает обвинения.

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