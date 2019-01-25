ЕС вводит санкции к европейским партиям за попытки влиять на выборы в ЕП

Евросоюз будет применять финансовые санкции против тех европейских политических партий и фондов, которые через использование персональных данных попытаются повлиять на результаты выборов в мае этого года в Европарламент.

Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, послы стран-членов сообщества в пятницу одобрили достигнутое на прошлой неделе между председательствующей в Совете ЕС Румынией и Европарламентом соглашение о внесении изменений в регламент 2014 года, регулирующий устав и финансирование европейских политических партий и фондов.

"Новые правила позволят вводить финансовые санкции в отношении европейских политических партий и фондов, которые умышленно влияют или пытаются повлиять на исход выборов в Европарламент путем нарушения правил защиты персональных данных", - говорится в пресс-релизе.

По словам министра-делегата Румынии по европейским делам Джорджа Чиамба, "нельзя допустить злоупотребления личными данными для оказания влияния на выборы".

"Это необходимо для избирательных процессов и будущего наших демократий. Государства-члены ЕС преисполнены решимости обеспечить, чтобы европейские выборы в этом году были справедливыми и защищенными от злонамеренного использования данных", - сказал он.