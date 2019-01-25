Премьер Италии озабочен положениями договора между Францией и Германией

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил озабоченность Рима в связи с рядом положений договора о сотрудничестве и интеграции между Францией и Германией, который был подписан президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель 22 января в Ахене.

"Безусловно, наши союзники не могут думать, что мы будем сидеть в молчании за столом, подписывая решения, принятые другими", - сказал Конте в беседе с корреспондентом миланской газеты Corriere della Sera, выдержки из которой опубликованы в пятницу.

"Всем пора уже начинать говорить откровенно", в частности, о том, что "пустой европейской риторики уже недостаточно", - отметил в этой связи итальянский премьер.

"Почему я должен участвовать во встрече на высшем уровне, если все уже решено?" - задал риторический вопрос Конте.

Явное несогласие премьер-министра Италии вызвало положение Ахенского соглашения, устанавливающее в качестве дипломатического приоритета предоставление в будущем Германии места постоянного члена СБ ООН.

"Это не юридическое обязательство, это цель внешней политики, которая вытесняет Европу", - заметил он.

"Разве не говорилось всегда о том, что его (место в Совбезе) следует отдать Европе? Значит, вы нас обманываете. Совет Безопасности ООН отвечает архитектуре, в соответствии с которой места с правом вето были отданы победителям во Второй мировой войне. Германия войну выиграла или проиграла?" - сказал Конте.

В этой связи он напомнил, что "с начала 1990-х годов мы поддержали идею предоставления места Европейскому союзу, а не одному из его государств-членов".

Подписанный в Ахене договор предусматривает расширение сотрудничества и укрепление связей между Францией и Германией в области внешней политики, экономики, обороны и безопасности, культуры и образования, климата, приграничных территорий, гражданских обществ. Среди прочего в этом документе речь идет о том, что утверждение кандидатуры Германии в качестве нового постоянного члена СБ ООН "является приоритетом франко-немецкой дипломатии".

Ахенское соглашение опирается на основы Елисейского договора от 1963 года, который в значительной степени способствовал историческому примирению между Францией и Германией. Елисейский договор, подписанный Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром в Париже 56 лет назад, обязывал власти обеих стран проводить регулярные консультации по основным направлениям внешней политики, вопросам безопасности, а также молодежной и культурной политике. Целью нового договора является еще большее сближение двух стран и подготовка к вызовам, с которыми они сталкиваются в ХХI веке.