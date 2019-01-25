Совет Безопасности ООН обсудит обстановку в Венесуэле

США в четверг, 24 января, официально потребовали созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН, посвященное кризису в Венесуэле.

Это заседание, как сообщил журналистам постоянный представитель ЮАР при всемирной организации Джери Мэттьюс Матжила, состоится в субботу утром (по местному времени). Ожидается, что в нем будет участвовать госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео 24 января призвал вооруженные силы Венесуэлы обеспечить безопасность спикера парламента страны Хуана Гуайдо, провозгласившего себя главой венесуэльского государства, и охарактеризовал действия нынешнего президента Николаса Мадуро как нелегитимные.

В свою очередь армия Венесуэлы заверила Мадуро в своей безоговорочной поддержке. Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес назвал самовыдвижение Гуайдо "государственным переворотом", а Мадуро - "легитимным президентом". В тот же день восемь генералов заверили Мадуро в их"лояльности" и "абсолютном подчинении" ему.

В Европейском Союзе по-прежнему воздерживаются от оценок событий в Венесуэле. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз будет "очень внимательно" наблюдать за развитием событий. Она призвала провести новые выборы в Венесуэле и, кроме того, заявила, что Европейский Союз выражает доверие возглавляемому оппозиционным политиком парламенту Венесуэлы. По словам Могерини, венесуэльский народ требует демократии и возможности "свободно принимать решения о собственной судьбе".

В то же время ЕС пока не готов присоединиться к решению США и Организации американских государств признать Гуайдо временным главой Венесуэлы. Причиной тому - закон Евросоюза, по которому новых глав иностранных государств должна по отдельности признавать каждая из 28 стран-членов ЕС.

Между тем председатель Европейского совета Дональд Туск выразил надежду на то, что вся Европа поддержит "демократические силы в Венесуэле". "В отличие от Мадуро, Национальная ассамблея Венесуэлы и Хуан Гуайдо обладают демократическим мандатом от граждан страны", - написал Туск на своей странице в Twitter.