Белый дом готовит заявление для Трампа о введении чрезвычайного положения

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект прокламации президента о введении чрезвычайного положения на южной границе США в связи с провозглашенной ранее "гуманитарным кризисом" и угрозой безопасности. Об этом сообщил в четверг американский телеканал CNN со ссылкой на документ, попавший в распоряжение СМИ.

"Белый дом готовит проект прокламации для президента Дональда Трампа об объявлении чрезвычайного положения национального уровня вдоль южной границы, что также устанавливает потенциальное финансирование в размере $7 миллиардов на (строительство – ред.) пограничной стены, если он (Трамп – ред.) пойдет этим путем", - отмечает телеканал.

Глава Белого дома и раньше не исключал возможности задействовать свои полномочия для провозглашения чрезвычайного положения и приобщение Министерства обороны для возведения стены на границе.

При этом приводится ряд цитат из проекта прокламации президента.

"Огромное количество иностранцев, которые ежедневно незаконно въезжающих в Соединенные Штаты, является непосредственной угрозой безопасности нашей нации и составляет чрезвычайную ситуацию национального уровня", - говорится в документе.

"Я, Дональд Трамп, имея полномочия, предоставленные мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая закон о национальных чрезвычайных ситуациях (50 USC 1601), настоящим объявляю введении чрезвычайного положения национального уровня на южной границе Соединенных Штатов", - говорится в проекте прокламации.

Инициатива президента Трампа построить новую стену на границе с Мексикой привела к крупнейшему правительственному "шатдауну" в истории США.