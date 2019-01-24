Еврокомиссия предупредила Венгрию, что может подать на нее в суд ЕС

Еврокомиссия перешла к следующей стадии в дисциплинарной процедуре против Венгрии из-за законов по миграции, потребовав в течение двух месяцев ответить на озабоченности ЕК, пригрозив в противном случае передать дело в суд ЕС.

В июле прошлого года ЕК направила Венгрии первое официальное уведомление относительно нового национального законодательства по миграции. Проанализировав ответ венгерских властей, ЕК сочла, что большинство поднятых проблем так и не решены.

В частности, ЕК считает нарушением европейского законодательства наказание за поддержку, оказываемую просителям убежища, а также указывает на "незаконность" введения дополнительных ограничений для подачи заявлений о предоставлении убежища.

"В связи с этим комиссия приняла решение направить в Венгрию мотивированное заключение – второй шаг в процедуре о нарушении законодательства ЕС. У венгерских властей теперь есть два месяца, чтобы ответить на озабоченность комиссии. В противном случае комиссия может передать дело на рассмотрение Суда ЕС", - говорится в сообщении.

Венгерский парламент летом одобрил ряд законопроектов, которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам. Парламентарии также одобрили принятие конституционной поправки, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе "иностранного населения".