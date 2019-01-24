Суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене

Оболонский районный суд Киева в четверг, 24 января, признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене, а также пособничестве в изменении границы страны и ведении войны. В зачитываем приговоре сказано, что вина Януковича доказана. Наказание, назначенное Януковичу, еще не объявлено.

Оглашение приговора в Оболонском районном суде Киева началось утром. Перед зданием суда дежурят усиленные наряды полиции. Митингующих нет. В тесном зале суда не хватило места для всех пришедших журналистов. Около 29 из них стоят в коридоре, сообщил с места событий корреспондент DW.

Янукович, который укрывается на территории России, обвиняется по статьям Уголовного кодекса Украины о пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей или другие тяжкие последствия, о государственной измене и о пособничестве в ведении агрессивной войны.

Прокуратура требует приговорить экс-президента Украины к 15 годам лишения свободы. Оболонский суд начал рассматривать дело Януковича в мае 2017 года. Слушания проводились по специальной заочной процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории России. При этом суд неоднократно предлагал Януковичу участвовать в процессе в режиме видеоконференции.

Одной из главных улик против Януковича является его письмо президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором он просит использовать вооруженные силы РФ для "восстановления законности и правопорядка" в Украине.

Адвокаты Януковича, однако, указывают на отсутствие юридических доказательств существования оригинала этого письма в понимании требований Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Они также указывали на многочисленные процессуальные нарушения, допущенные как во время следствия, так и в ходе судебного процесса, которые, по их словам, станут основанием для обжалования вынесенного Януковичу приговора.