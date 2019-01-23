Крупнейшая оппозиционная партия Польши объявляет бойкот общественному ТВ

Польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" (РО) будет бойкотировать общественного вещателя – группу телеканалов TVP, в связи с "партийной пропагандой" на них партии власти – "Право и справедливость" (PiS) и "политическими атаками" на оппозицию. Такое решение приняло руководство РО.

"Под властью PiS общественное телевидение стало инструментом политических атак и партийной пропаганды. Политика нынешнего руководства TVP ведет к угрожающему разделению в обществе и влияет на чувство безопасности поляков. Эта ситуация требует нашей решительной реакции", - говорится в заявлении руководителей партии.

Они обратились к политикам своей партии с призывом полностью воздержаться от эфиров на общественном телевидении как национального, так и регионального уровней до "увольнения нынешнего руководства TVP и установления общественного контроля над общественным телевидением".

Впрочем, бойкот не поддержала другая оппозиционная партия либерального толка "Современная" (Nowoczesna). Ее лидер Катажина Любнауэр заявила, что перед выборами его партия должна достучаться до избирателей через все доступные каналы коммуникации, в том числе и TVP. По ее убеждению, нужно победить на выборах, а позже – изменить общественное вещание.

После убийства мэра Гданьска Павла Адамовича многие оппозиционные политики заявляли, что не в последнюю очередь это стало следствием агрессивной информационной политики провластных СМИ против оппозиции.

Жена Адамовича накануне заявила в интервью телеканалу tvn24, что его смерти также способствовала атмосфера ненависти, которую создавало по отношению к оппозиционным политикам провластное телевидение.

Адамович скончался 14 января в результате нападения на него 27-летнего злоумышленника с ножом.