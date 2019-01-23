Вице-президент США обратился к народу Венесуэлы

Вице-президент США Майк Пенс выступил во вторник, 22 января, с видеообращением к народу Венесуэлы, в котором обратился со словами поддержки к противникам президента Николаса Мадуро.

"Николас Мадуро - диктатор без законных притязаний на власть", - заявил Пенс, подчеркнув, что единственным демократическим институтом в стране является находящийся в оппозиции к президенту парламент - Национальная ассамблея.

Майк Пенс выразил поддержку председателю парламента Хуану Гуаидо, который объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам. Вице-президент США заявил, что США собирается поддерживать народ Венесуэлы вплоть до того момента, как демократия в стране будет восстановлена. Часть заявлений Пенс сделал на испанском языке.

В середине января спецслужбы Венесуэлы задержали Хуана Гуаидо, однако позднее он был отпущен.

В декабре 2018 года Мадуро заявил, что США приступили к реализации плана по его свержению при поддержке Колумбии. "План по осуществлению госпереворота уже запущен, и они его координируют напрямую из Белого дома", - заявил он.

Оппозиция в Венесуэле призвала повести в среду, 23 января, протесты по всей стране против режима Мадуро.