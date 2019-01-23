Последнее обновление: 23.01.2019 15:16

Германия: Россия должна прекратить нарушать ДРСМД ради сохранения пакта

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал в среду, что обсудил с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ясно дал понять, что ждет от Москвы прекращения нарушений соглашения, чтобы оно могло остаться в силе.

“Я поговорил об этом с моим российским коллегой и сказал ему, что мы рассчитываем, что Россия устранит нарушения соглашения и деактивирует свои крылатые ракеты, чтобы дать ДРСМД шанс”, - сказал Маас.

Американские чиновники и дипломаты НАТО в понедельник сказали, что Россия признала наличие у нее ракетного комплекса, из-за которого Вашингтон ранее пригрозил выйти из ДРСМД, но вновь отвергла обвинения в нарушении условий договора.

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