Астана разработала сценарии для снижения влияния санкций против России

Казахстан разработал несколько макроэкономических и бюджетных сценариев для снижения негативного воздействия на экономику страны от санкционного противостояния России и Запада, заявил РИА Новости министр национальной экономики Республики Казахстан Тимур Сулейменов на полях Всемирного экономического форума в Давсое.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

"Мы разработали несколько макроэкономических и бюджетных сценариев, если вдруг эти меры начнут оказывать значительное влияние. Это меры структурные, общеэкономические, отраслевые, такие как временное снижение тарифов по естественным монополиям, снижение отдельных видов налогов, продление сроков действия кредитных соглашений, которые даются государственными институтами развития с тем, чтобы поддержать реальный сектор", - заявил он.

По словам министра, несмотря на то, что санкции Запада направлены против российской экономики, "в силу больших производственных, коммерческих, торговых связей, они не могут не влиять на нашу экономику".

"Мы разработали ряд мер. Надеемся, что нам не придется их применять, но мы к этому готовы", - добавил он.

При этом Сулейменов не считает, что разработанные Астаной меры каким-либо образом скажутся на товарообороте и сотрудничестве между Казахстаном и Россией.

"Я думаю, нет. Мы живем в рамках Евразийского экономического союза, торгуем без барьеров, без таможни. Все зависит от самого бизнеса. Они друг с другом сами договариваются. Каких-то ограничительных мер мы не предполагаем", - отметил министр.