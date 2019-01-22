Макрон рассказал о значении Ахенского договора для Франции и Германии

Договор о сотрудничестве между Францией и Германией открывает новый этап в отношениях двух стран, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Между Францией и Германией с этим договором сегодня начинается новая глава. На основе согласия мы строим новый этап. В момент, когда Европе угрожает национализм, который развивается в своем направлении, когда Европа переживает болезненный Brexit, когда Европа обеспокоена в связи с большими изменениями в мире, которые выходят за национальные рамки, – климат, информационные технологии, терроризм, миграция… в этом мире и в этой Европе Германия и Франция должны взять на себя ответственность и поднять голос – голос амбиций, реального суверенитета, защиты людей", - сказал Макрон на церемонии подписания нового договора о сотрудничестве и интеграции.

Мероприятие транслировалось на странице Елисейского дворца в социальных сетях.

Французский лидер подчеркнул демократическую природу нового соглашения. "Это новый проект, без гегемонии, глубоко демократичный. Это продвижение, на которое мы рассчитываем вместе… Наша Европа не имеет новых имперских мечт, это демократический проект", - отметил он.

На церемонии подписания присутствовали также глава Евросовета Дональд Туск, глава ЕК Жан-Клод Юнкер, президент Румынии Клаус Йоханнис, мэр немецкого Ахена Марсель Филипп.

В новом договоре речь идет о расширении сотрудничества и укреплении связей между двумя странами в области внешней политики, экономики, обороны и безопасности, культуры и образования, климата, приграничных территорий, гражданских обществ. Среди прочего в договоре идет речь о том, что принятие кандидатуры Германии в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН "является приоритетом франко-немецкой дипломатии".

Ахенское соглашение опирается на основы Елисейского договора от 1963 года, который в значительной степени способствовал историческому примирению между Францией и Германией. Елисейский договор, подписанный Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром в Париже 56 лет назад, обязывал власти обеих стран проводить регулярные консультации по основным направлениям внешней политики, вопросам безопасности, а также молодежной и культурной политике. Целью нового договора является еще большее сближение двух стран и подготовка к вызовам, с которыми они сталкиваются в 21-м веке.

Как подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель, ФРГ и Франция обязуются предоставить любую помощь друг другу, включая военные средства, в случае вооруженного нападения на свои суверенные территории, а также обе страны намерены внести вклад в создание европейской армии, отметила Меркель.