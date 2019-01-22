Израиль испытал комплекс "Хец-3", способный сбивать ракеты в космосе

Израиль успешно провел очередные испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", который предназначен для уничтожения целей за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны.

"Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу ее архитекторов, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз — от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.

"Испытания были проведены на полигоне в центральной части Израиля под руководством компании Israel Aerospace Industries и при участии ВВС Израиля", - сообщило министерство.

Радары комплекса засекли пуск ракеты-мишени, командный центр проанализировал информацию о цели и построил план ее перехвата. "После стадии планирования по цели была выпущена противоракета, которая с полным успехом выполнила свою задачу", - сказано в пресс-релизе.

В министерстве говорят об эксперименте как о "важной вехе" проекта "Хец-3". Система уже не раз испытывалась на перехват целей в космосе и два года назад поступила в войска - это было названо завершением первого этапа ее разработки.

На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов". Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболлах".