Последнее обновление: 22.01.2019 16:28

Меркель раскрыла подробности нового договора между Германией и Францией

ФРГ и Франция обязуются предоставить любую помощь друг другу, включая военные средства, в случае вооруженного нападения на свои суверенные территории, заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель перед подписанием нового договора о сотрудничестве между странами.

"Уже во второй главе договора ...мы, Германия и Франция, обязуемся в случае вооруженного нападения на суверенные территории оказать любую возможную помощь и поддержку, включая военные средства", - заявила Меркель на церемонии перед подписанием договора в немецком Аахене.

Новый документ дополнит Елисейский договор о сотрудничестве между ФРГ и Францией 1963 года.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование