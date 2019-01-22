ПАСЕ лишила Украину мест в занимающемся снятием санкций с России комитете

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) изменило правила формирования комитетов, в том числе лишило Украину мест в комитете, который занимается снятием с России наложенных ПАСЕ ограничений. Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент украинского издания «Европейская правда».

Согласно новым правилам, в комитете по регламенту и в комитете ​по вопросам избрания судей ЕСПЧ больше не может быть более двух представителей каждого из государств-членов. Поэтому было решено обнулить списки депутатов от тех стран, которые превысили новую квоту.

Так, ранее в регламентном комитете, который занимается разработкой механизма снятия ограничений с России в ПАСЕ, находились ​четыре украинских представителя, а теперь там нет ни одного.

«Сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов», - прокомментировал решение ПАСЕ глава украинской делегации Владимир Арьев. По его мнению, это «мелкая месть за принципиальную позицию по изменению регламента в угоду России».

Также из-за новых правил потеряли места в комитетах представители ряда других государств.

Разногласия между Россией и ПАСЕ возникли после присоединения Крыма в 2014 году. Россия была лишена права голоса в ассамблее и возможности участвовать в заседаниях уставных органов Совета Европы.

В 2017 году Россия приостановила выплаты в ПАСЕ в связи со своим неучастием (годовой взнос составляет €33 млн), а в октябре 2018 года заявила, что не вернется в состав организации до тех пор, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий. В январе в МИДе допустили выход России из Совета Европы в 2019 году.

После отказа России от уплаты взносов в ПАСЕ пожаловались на дефицит бюджета. Лилиан Паскье, которую 21 января переизбрали на пост председателя ПАСЕ, после назначения призвала найти выход из конфликта с Россией и назвала нынешнюю ситуацию контрпродуктивной.​