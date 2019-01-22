Последнее обновление: 22.01.2019 10:13

В Венесуэле подавлена попытка военного переворота

Группа военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы попыталась организовать вооруженное выступление против президента Николаса Мадуро в понедельник, 21 января, в районе Сан-Хосе-де-Котиса на севере Каракаса.

Попытка путча подавлена, "группа нападавших нейтрализована, они сдались и взяты под стражу", сообщается в микроблоге Twitter близкого соратника Мадуро и председателя Конституционного собрания Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

Согласно официальной информации, около трех часов ночи по местному времени 27 национальных гвардейцев атаковали военный пост в городе Петаре и захватили хранившееся там оружие. Затем они передислоцировались в Каракас, после чего опубликовали видео на YouTube, призывающее к восстанию против Мадуро.

Против вышедших на улицы жителей района Сан-Хосе-де-Котиса, которые поддержали группу мятежников, власти применили слезоточивый газ.

Инцидент в Сан-Хосе-де-Котиса показывает "общее чувство", царящее в венесуэльской армии, написал у себя в Twitter председатель оппозиционного Национального собрания страны Хуан Гуаидо. Лидер оппозиции пообещал предоставить военным, "активно способствующим восстановлению конституции", все необходимые гарантии.

10 января Николас Мадуро во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы после того, как в мае 2018 года выиграл выборы, бойкотировавшиеся оппозицией. Переизбрание Мадуро не признали Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки. 11 января Хуан Гуаидо заявил, что имеет право взять на себя полномочия президента республики. Он призвал сторонников оппозиции выйти на массовые акции протеста 23 января.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Январь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование