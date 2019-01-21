В Грузию прибыл ракетный эсминец США Donald Cook

В порт Батуми зашел эскадренный миноносец Военно-морских сил США четвертого поколения Donald Cook. Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на Службу береговой охраны Грузии.

"В порт Батуми зашел эскадренный миноносец Военно-морских сил США четвертого поколения Donald Cook", - говорится в сообщении.

Главное оружие корабля - крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно.

Отмечается, что американский корабль, оснащенный тактическими ракетами и артиллерийскими установками, останется в территориальных водах Грузии до 25 января и примет участие в совместных учениях со Службой береговой охраны.

Военный корабль должен провести операцию по обеспечению безопасности на море с целью укрепления морской стабильности в Черноморском регионе.