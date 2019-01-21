В Польше заявили об отказе России от участия во встрече по Ближнему Востоку

Россия отказалась участвовать в варшавской министерской встрече по Ближнему Востоку, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью изданию Rzeczpospolita.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил в интервью телеканалу Fox News, что США проведут международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке 13-14 февраля в Польше. По его словам, встреча, на которую приглашены страны Азии, Африки, западного полушария, Европы и Ближнего Востока, будет посвящена вопросам стабильности и мира в ближневосточном регионе, включая действия Ирана.

"Россия сообщила, что не будет участвовать в конференции. И это еще перед знакомством с ее программой. Это показывает, что конференция не в интересах России. Жаль, потому что Россия играет важную роль на Ближнем Востоке", - заявил Чапутович.

При этом министр не ожидает, что на варшавской встрече получится достичь видимых успехов.

"Мы хотим начать процесс, назначить рабочие группы, которые займутся такими вопросами, как борьба с терроризмом, ситуация с беженцами, гуманитарная помощь, противодействие угрозам в киберпространстве. Это очень сложные вопросы, поэтому я не ожидаю, что удастся уже в Варшаве договориться о какой-то стратегии. Скорее, мы ограничимся заявлениями министра Помпео и моим", - сказал он.

По мнению Чапутовича, на конференции, возможно, удастся решить вопрос ядерной сделки с Ираном.

"Мы не встанем против союза. Мы являемся членом сообщества и разделяем мнение о том, что это соглашение (по иранской ядерной программе - ред.) играет положительную роль. Первым человеком, которому я сообщил о конференции, была высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Одновременно на заседаниях Совета ЕС по вопросам иностранных дел мы обращаем внимание на то, что ЕС не может выступать против Америки в отношении Ближнего Востока и делать вид, что соглашение с Ираном продолжает действовать в неизменном виде, несмотря на то, что из него вышло главное государство, а западные нефтяные компании отказались от сотрудничества с Ираном. Эта конференция может стать возможностью для Союза выйти из этого тупика", - заявил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ получила приглашение на организуемую Соединенными Штатами в Польше встречу по Ближнему Востоку, однако сомневается, что она поможет решению проблем региона.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных - в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.