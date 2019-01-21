Главы МИД стран ЕС намерены утвердить санкции за отравление Скрипалей

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза намерены в понедельник, 21 января, на очередной встрече в Брюсселе утвердить санкции в отношении предполагаемых участников нападения с использованием нервно-паралитического вещества на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

В частности, предполагается запретить въезд на территорию ЕС целому ряду лиц и заморозить их активы, пишет агентство dpa. Постановление санкционного характера в связи с причастностью к применению химического оружия Совет ЕС по иностранным делам примет без обсуждения, сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза агентству "Интерфакс".

Помимо санкций в связи с отравлением Скрипалей, главы МИД обсудят план действий по борьбе с дезинформацией и целенаправленным распространением фейковых или вводящих в заблуждение новостей. Кроме того будет обсуждаться ситуация в Сирии, Венесуэле и Конго, европейские политики проведут переговоры с министрами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и из ряда африканских стран.

Во время инцидента в английском Солсбери в марте 2018 года были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Преступники использовали препарат, соответствующий разработанному в СССР веществу "Новичок". По данным британских следователей, за нападением на Скрипалей стоит российское ГРУ. В Москве отрицают причастность к инциденту российских спецслужб.