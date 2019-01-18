Последнее обновление: 18.01.2019 16:29

Лукашенко против перевода Беларуси на российский рубль в СГ

Беларусь не возражает против введения в Союзном государстве единой валюты, однако она должна быть отличной от российского рубля. Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

"Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход", - заявил он.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 13 декабря заявил о готовности России реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Беларуси от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты. Такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования, сказал он.

Договор о создании Союзного государства предусматривает поэтапное введение единой денежной единицы (валюты) с одновременным созданием единого эмиссионного центра.

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