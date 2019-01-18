В России поддержали закон об отделении от мирового интернета

Масштабная реформа интернета, которая позволит властям усилить контроль над трафиком внутри страны и отгородить российский сегмент цензурным «файрволом» наподобие китайского, вышла на финишную прямую, пишет finanz.ru.

Законопроект о работе интернета с учетом внешних угроз, внесенный в декабре сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым, поддержали пять министерств и ведомств. К их хвалебным отзывам присоединились национальные интернет-гиганты в лице «Яндекс» и Mail.ru Group.

Проект требует минимизировать «передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи» и обеспечить возможность автономной работы рунета.

На сетях связи должны быть установлены технические средства, определяющих источник передаваемого трафика: они они смогут ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Владельцы трансграничных трансграничных линий связей и точек обмена будут обязаны «при возникновении угрозы» обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Как сообщает ТАСС, проект без концептуальных возражений поддержали Минкомсвязь, Роскомнадзор, Россвязь, Федеральная служба охраны (ФСО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

«Интернет и в целом система связи настолько внедрены в социальную сферу нашего общества, насколько сильно влияют на промышленный потенциал государства, что государство просто не имеет права, делать так, чтобы сам интернет, оставался без должного контроля», - объяснил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Закон позволит интернет-компаниям «чувствовать себя более спокойно», озвучил позицию Mail.ru Group технический директор компании Владимир Габриелян, приглашенный на расширенное заседание Думы.

Директор по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов также похвалил инициативу депутатов за своевременную «защиту российского сегмента сети интернет» (цитаты по RNS).

Все предложенные меры приведут к созданию глобального российского цензурного файерволла, говорит руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк: Роскомнадзор наделяется полномочиями вмешиваться в маршрутизацию вдобавок к уже имеющимся ресурсам по блокировке сайтов.

«Будут созданы условия, и вся страна будет как на ладони», - пояснял ранее РБК один из авторов проекта депутат Андрей Луговой.

Законопроект стал ответом на поручение Владимира Путина, который в ноябре прошлого года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США.