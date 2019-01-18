Цена палладия превзошла стоимость золота впервые с 2002 года

Цена палладия в Нью-Йорке достигла рекорда в ожидании сохранения проблем с поставками. При этом палладий теперь стоит дороже золота впервые с 2002 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Котировки наиболее активно торгуемых фьючерсов на палладий с поставкой в марте по итогам торгов на Нью-Йоркской сырьевой бирже выросли на 2,3% - до $1348,2 за унцию. С начала текущего года металл подорожал примерно на 13%, с августа прошлого года - почти на 45%, отмечает The Wall Street Journal.

В то же время на Comex февральские контракты на золото в четверг подешевели на 0,1% - до $1292,3 за унцию.

Цена палладия регулярно обновляет рекорды с прошлого года октября. До этого исторических максимумов металл достигал в 2001 году.

Палладий преимущественно используется в производстве систем фильтрации автомобильных выхлопов в бензиновых двигателях. Ожидания, что автовладельцы предпочтут такие машины дизельным автомобилям поддерживали рост цен в последние годы. Кроме того, поставки из основных стран-производителей металла (включая Россию и ЮАР), по прогнозам, будут сокращаться.

По оценкам Metals Focus Ltd., дефицит палладия сохранится в 2019 году восьмой год подряд.