Последнее обновление: 18.01.2019 12:21

США хотят завершить создание элементов ПРО в космосе к концу 2020-х годов

США рассчитывают завершить создание космического компонента системы противоракетной обороны к концу 2020-х годов, заявил заместитель министра обороны страны Джон Руд по поводу публикации нового обзорного доклада по политике в области ПРО.

"Эксперименты – в начале 20-х годов, думаю, в состоянии готовности систему (можно будет увидеть) в середине и во второй половине 2020-х годов", - сказал он во время брифинга, текст которого представлен на официальном сайте Пентагона.

Замминистра обороны США Майкл Гриффин ранее заявил, что работы по размещению элементов противоракетной обороны в космосе США начнут в 2019 году. Гриффин выразил уверенность, что цена такого космического компонента системы ПРО "будет приемлемой", и подтвердил, что расходы заложат в проект бюджета на следующий год, который будет представлен в феврале. Говоря о возможном размещении в космосе перехватчиков, Гриффин сообщил, что этому вопросу будет посвящено отдельное исследование, которое будет касаться, в том числе, эффективности и стоимости развертывания таких систем. Сроков проведения такого исследования он не назвал.

Ранее Пентагон обнародовал третий с 1999 года обзор политики национальной ПРО. Представляя доклад, президент США Дональд Трамп заявил, что начинает "новую эру" в ПРО. Он, в частности, заявил, что Вашингтон будет использовать партнерские отношения для того, чтобы обмениваться предупреждениями о запусках и информации о движении ракет, а одним из приоритетов Пентагона станет продажа союзникам американских систем ПРО и связанных с ними технологий.

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