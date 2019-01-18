Тесла отзовет более 14 тысяч машин из Китая

Американский автопроизводитель Tesla отзовет с китайского рынка в общей сложности 14123 машины из-за подушек безопасности, в которых, как выяснилось, содержатся некоторые элементы, произведенные обанкротившейся японской компанией Takata, говорится в сообщении на сайте государственного управления Китая по регулированию рынка.

Отзыву подлежат автомобили Tesla Model S, произведенные в период с 4 февраля 2014 года по 9 декабря 2016 года. Отзыв начнется с 4 апреля.

В сообщении управления уточняется, что подушки безопасности со стороны пассажира в обозначенной партии автомобилей оборудованы газогенераторами Takata на основе нитрата аммония без осушителя, они имеют высокий риск разорваться на куски и нанести травмы тем, кто находится в автомобиле. Tesla намерена заменить все подушки безопасности.

В июне 2017 года Takata объявила о банкротстве и передаче дел американской компании Key Safety Systems. В ноябре прошлого года компании подписали соглашение, согласно которому KSS приобретает большую часть активов Takata за 1,588 миллиарда долларов.

Японская компания в 2014 году оказалась в центре скандала в связи с тем, что, как выяснилось, ее подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины. Для исправления неисправности по всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.

Takata была создана в 1933 году в Японии и стала со временем крупнейшим поставщиком компонентов систем безопасности автомобилей. В январе федеральный суд США предъявил обвинения трем топ-менеджерам корпорации Takata в предоставлении автопроизводителям ложной информации по тестированию подушек безопасности.