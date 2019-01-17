Facebook удалила новые страницы и аккаунты, связанные с Россией

Facebook Inc удалила сотни созданных в России страниц, аккаунтов и групп, которые, по мнению компании, предоставляли ложную информацию о своем происхождении и деятельности на платформах Facebook и Instagram.

Глава Facebook по политике в области кибербезопасности Натаниэль Глейкер написал bit.ly/2W1h9LR в блоге, что соцсеть выявила две отдельные кампании, инициированные в России, при этом одна из них затрагивала несколько стран Восточной Европы, в то время как другая была связана исключительно с Украиной.

Facebook сообщила, что удалила около 364 страниц и аккаунтов в Facebook, принадлежавших первой российской сети и действовавших в странах Балтии, Центральной Азии, Кавказа, а также Центральной и Восточной Европы, отметив, что эти страницы были связаны с сотрудниками российского агентства Sputnik.

Компания также сообщила, что, основываясь на данных американских правоохранительных органов, удалила еще 107 страниц, групп и аккаунтов в Facebook и 41 аккаунт Instagram, которые были созданы в России и осуществляли деятельность на Украине.

“Мы не нашли связей между этими кампаниями, но они использовали схожую тактику, создавая сети аккаунтов с целью скрыть их происхождение и деятельность”, - сообщила компания.

Facebook в последние два года подверглась критике за пробелы в разработке инструментов для борьбы с экстремистским контентом и пропагандистскими кампаниями.

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре прошлого года Facebook и Twitter Inc удалили миллионы постов и заблокировали аккаунты, которые подозревали в причастности к кампаниям по оказанию влияния России, Ирана и других стран.