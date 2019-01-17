Бундесвер уйдет из Афганистана вслед за США

Если США выведут свои войска из Афганистана, то солдаты бундесвера тоже покинут эту страну, заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

"Бундесвер никогда не участвует в заграничных операциях в одиночку, а лишь в составе альянсов и коалиций. Вместе туда и вместе обратно. Этот девиз действует и сегодня", - сказала она в интервью газете Die Zeit, обнародованном в среду, 16 января.

Фон дер Ляйен отметила, что тем же принципом руководствуются и такие союзники Германии, как Италия и Великобритания.

США в настоящее время рассматривают возможность вывода части 14-тысячного контингента из Афганистана. На Гиндукуше сейчас находятся почти 1300 немецких военнослужащих. Они обучают афганских силовиков в рамках операции НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support).

Урсула фон дер Ляйен предостерегла США от вывода войск из Афганистана. Она полагает, что афганское правительство пока еще не в состоянии обеспечивать безопасность в собственной стране, и афганское население окажется беззащитным перед исламским радикальным движением "Талибан". "В худшем случае, Афганистан вновь превратится в убежище и рассадник международных террористов", - предупредила министр обороны ФРГ.