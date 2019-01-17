Последнее обновление: 17.01.2019 17:19

Премьер Великобритании Тереза Мэй получила вотум доверия в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как и ожидалось, в среду, 16 января, получила вотум доверия в парламенте, несмотря на сокрушительное поражение, которое она потерпела накануне вечером при голосовании по договору с Брюсселем о порядке и условиях выхода Британии из состава Евросоюза.

В ее поддержку проголосовали 325 депутатов, против были 306 парламентариев.

Мэй заручилась доверием благодаря поддержке консервативной фракции, а также депутатов из союзной ее правительству североирландской Демократической юнионистской партии (DUP), которая поддерживает британское правительство меньшинства при голосовании по ключевым вопросам.

Накануне голосования 317 членов консервативной фракции публично демонстрировали сплоченность. Лидер DUP в парламенте Найджел Доддс, а также бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон также заявляли о намерении голосовать за доверие Терезе Мэй.

Мэй уже обещала в случае победы искать консенсуса с оппозицией об условиях и порядке "Брекзита". Вечером 15 января британское правительство потерпело самое сокрушительное до сих пор поражение в парламенте, когда подавляющее большинство из 432 депутатов проголосовало против договора с ЕС по "Брекзиту". В поддержку этого документа высказались лишь 202 депутата.

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