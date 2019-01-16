США выходят из договора о РСМД 2 февраля

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля. Об этом сообщила в среду, 16 января в Брюсселе представитель Пентагона Андреа Томпсон.

ДРСМД был подписан лидерами США и СССР в 1987 году и фиксирует отказ сторон производить, использовать и хранить баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности. 4 декабря 2018 года США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. По мнению НАТО, РФ нарушила договор, создав крылатую ракету наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер".